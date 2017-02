Von Manuel Priego-Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem starken Wochenauftakt üben sich die Anleger an Europas Börsen am Dienstag im frühen Handel in Zurückhaltung. Die Bekanntgabe der deutschen BIP-Zahlen für das vierte Quartal setzt keine Akzente. Die Wirtschaft wuchs um 0,4 Prozent, erwartet wurde ein Plus von 0,5 Prozent. Wie die Commerzbank anmerkt, setzt sich der konsumgetriebene Aufschwung fort, auch wenn es unter der glänzenden Oberfläche zunehmend zu Fehlentwicklungen komme. Die Immobilienpreise stiegen zu stark, auch wenn eine Blase noch nicht in Sicht sei.

Der DAX notiert praktisch unverändert bei 11.773 Punkten, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,1 Prozent auf 3.307 Punkte nach oben. Im Handelsverlauf stehen noch weitere BIP-Daten aus Europa an. Gleichzeitig gibt es auch Inflationsdaten, wobei vor allem auf Großbritannien geblickt wird, ob sich hier die Folgen des Brexit zeigen. Um 11 Uhr wird dann mit Spannung auf den ZEW-Indikator als Vorläufer für den wichtigen ifo-Index geschaut.

Am Devisenmarkt zeigt sich der Euro leicht erholt gegenüber dem Dollar bei 1,0632. Neben Wirtschaftsdaten könnten vor allem US-Notenbanker Akzente setzen. Am Nachmittag hält US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen ihre Rede vor dem Bankenausschuss des US-Senat, gleichzeitig sprechen drei ihrer Kollegen auf diversen Veranstaltungen. Andeutungen von Yellen, dass die US-Notenbank die Leitzinsen früher oder stärker als bislang anheben könnte, könnte die Märkte durchschütteln. Derzeit gehen die meisten Beobachter von einem nächsten Zinsschritt Mitte des Jahres aus.

Dividendenvorschlag stützt Bilfinger

Nach der Bekanntgabe von Geschäftszahlen geht es für Bilfinger um 3,8 Prozent nach oben. Und das, obgleich die Zahlen nach Einschätzung von S&P Global, die Erwartungen nicht erfüllt haben. Der operative Verlust habe 52 Millionen Euro betragen, während der Markt mit einem Gewinn von 10 Millionen Euro gerechnet habe. Die Analysten begrüßen indes die Wiederaufnahme einer Dividendenzahlung (Vorschlag für 2016: 1 Euro) und die geplanten Aktienrückkäufe in einem Volumen von 150 Millionen Euro.

Die Schwäche im Südwest-Europa-Geschäft ist laut Davy ursächlich für die unter den Erwartungen liegenden Quartalszahlen von Heidelbergcement. Das OIBD ist demnach im Vorjahresvergleich zwar um 2 Prozent gestiegen, blieb damit aber 4,6 Prozent unter der Marktschätzung. Die Ergebnisse in Südwest-Europa gingen um fast 40 Prozent zurück, wobei schlechte Wetterbedingungen in Deutschland und Einmaleffekte eine wichtige Rolle spielten. Die Integration von Italcementi scheint derweil wie geplant zu laufen. Heidelcement reduzieren sich um 2,3 Prozent.

Rolls Royce hat sich beim Hedging vertan

Rolls Royce verlieren in London 2,9 Prozent. Das Unternehmen hat einen Milliardenverlust bekannt gegeben. Dieser ging vor allem auf Hedging-Verluste zurück. Im Handel wird aber die gute operative Entwicklung hervorgehoben. Michelin gewinnen 1,8 Prozent. Der Gewinnausblick des Reifenproduzenten für 2017 sei "ein wenig optimistischer als wohl von den meisten Marktakteuren erwartet", sagt ein Händler.

Trotz schwacher Zahlen steigen Credit Suisse im frühen Handel kräftig. Die Anleger konzentrieren sich auf die starke Kapitalbasis und den optimistischen Ausblick auf das laufende Jahr. Für die Aktie geht es um 2,6 Prozent nach oben. Im DAX schießt die RWE-Aktie um 2,7 Prozent nach oben. Hier stützt eine Hochstufung auf "Overweight" von "Equalweight" durch Morgan Stanley.

Ningbo steigen bei Grammer ein

Für die Grammer-Aktie geht es um 0,6 Prozent nach unten. Der langjährige Partner Ningbo Jifeng Auto Parts steigt über eine Wandelanleihe mit gut 9 Prozent bei dem im SDAX notierten Unternehmen ein. Grammer und Ningbo Jifeng wollen künftig operativ kooperieren, um vor allem im chinesischen Wachstumsmarkt zu expandieren. Zudem unterstützten die Chinesen die Strategie des Unternehmens.

Grammer steht unter dem Druck der bosnischen Unternehmerfamilie Hastor, die den Chef ablösen und das Kontrollgremium mit eigenen Personen besetzen will. Im Handel wird der Einstieg als Versuch gewertet, sich gegen eine feindliche Übernahme durch Hastor zu verteidigen.

TUI verbessern sich in London um 5,2 Prozent. Der Konzernverlust habe sich im erfahrungsgemäß umsatzschwachen ersten Quartal des Geschäftsjahres (2016/2017) nahezu halbiert. Leicht positiv sei der Verkauf der Beteiligung Travelopia, heißt es im Handel. Die Prognose, dass das bereinigte EBITA im Geschäftsjahr um mindestens 10 Prozent steigen soll, sei "konservativ". Hier gebe es Schätzungen von bis zu 13 Prozent. Allerdings habe man am Markt nach dem ersten Quartal noch keine Anhebung dieser Prognose erwartet.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.306,98 0,05 1,75 0,50 Stoxx-50 3.056,08 -0,09 -2,87 1,51 DAX 11.772,93 -0,01 -1,50 2,54 MDAX 23.259,47 0,04 9,09 4,82 TecDAX 1.877,63 -0,04 -0,82 3,64 SDAX 9.902,14 -0,11 -11,34 4,02 FTSE 7.265,63 -0,18 -13,29 1,72 CAC 4.894,15 0,12 5,96 0,65 Bund-Future 163,72 -0,21 -0,26 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:46 Mo, 18:50 % YTD EUR/USD 1,0632 +0,16% 1,0615 1,0604 +0,9% EUR/JPY 120,6625 +0,22% 120,4018 120,59 N/A EUR/CHF 1,0664 +0,01% 1,0663 1,0663 N/A EUR/GBP 0,8478 +0,22% 0,8466 1,1794 N/A USD/JPY 113,52 +0,08% 113,42 113,72 -3,0% GBP/USD 1,2533 -0,06% 1,2540 1,2506 +1,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,25 52,93 +0,6% 0,32 -2,6% Brent/ICE 55,93 55,59 +0,6% 0,34 -2,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.228,44 1.225,63 +0,2% +2,81 +6,7% Silber (Spot) 17,85 17,83 +0,1% +0,02 +12,1% Platin (Spot) 999,85 998,00 +0,2% +1,85 +10,7% Kupfer-Future 2,80 2,78 +0,4% +0,01 +11,6% ===

