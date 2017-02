Während in den USA der Dow Jones mal wieder auf Rekordjagd ist, befand sich der Deutsche Leitindex bis zuletzt eher im Winterschlaf. Am Montag ist er zumindest zeitweilig aus diesem erwacht. Im Laufe des Tages ging es kontinuierlich nach oben für den DAX. Nur in der letzten Handelsstunde begann eine kleine Konsolidierungsphase. Wie es nun weitergehen könnte, weiß Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Bergmann im Gespräch mit Moderator Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen im langfristigen Kontext von Bedeutung sind.