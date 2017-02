Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Industrie hält die Haltung der britischen Regierung zum Brexit und den künftigen Handelsbeziehungen zu Europa für zu optimistisch. "Die Position der dortigen Regierung zum Austritt aus der EU ist von zahlreichen Hoffnungen geprägt, von denen niemand weiß, wie man alles so schnell hinbekommen soll", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Markus Kerber, am Dienstag in Berlin.

Kerber zeigte sich skeptisch, ob es den Briten gelingen kann, neben den Scheidungsgesprächen mit der EU parallel komplexe Verhandlungen über ein neues Freihandelsabkommen zu führen. "Es wird außerordentlich schwierig werden, massiven Schaden für die Wirtschaft auf beiden Seiten des Ärmelkanals abzuwenden", sagte Kerber.

Die britische Regierung unter Premierministerin Theresa May will im März offiziell das Austrittsgesuch bei der EU-Kommission einreichen. Danach beginnen die zweijährigen Trennungsgespräche mit Brüssel. Für Deutschland ist das Vereinigte Königreich der fünftgrößte Handelspartner weltweit. Laut BDI gibt es 2.200 deutsche Firmen, die auf der Insel aktiv sein.

February 14, 2017

