Die Commerzbank hat Vonovia mit "Hold" und einem Kursziel von 32,80 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Ungeachtet einiger Risiken blieben die Aussichten für deutsche Wohnimmobilien-Konzerne positiv, schrieb Analyst Tom Carstairs in einer am Dienstag veröffentlichten Branchenstudie. Niedrige Zinsen, Zuzug aus dem Ausland und ein strukturelles Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage nach städtischem Wohnraum seien die Grundlagen für seine insgesamt positive Haltung./ajx/das

ISIN: DE000A1ML7J1