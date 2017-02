Bad Marienberg - Deutschland und Frankreich setzen bei der Terrorismusabwehr auf "engste Zusammenarbeit". Das sagten Kanzlerin Merkel und Frankreichs Premierminister Cazeneuve bei einem Treffen in Berlin, so die Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Weitere Themen beim Antrittsbesuch von Cazeneuve waren die EU und die transatlantischen Beziehungen.

Den vollständigen Artikel lesen ...