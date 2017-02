Jochen Kauper vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR blickt in seiner wöchentlichen Sendung wie gewohnt auf den Automobilsektor. Im Fokus stehen diesmal vor allem die Zulieferer. Gerade von Grammer und Leoni gab es in dieser Woche spannende Neuigkeiten. Außerdem analysiert Kauper die Aktien von Paragon, BYD und Daimler. In dieser Sendung geht es allerdings nicht nur um Autobauer und -zulieferer. Kauper äußert sich auch zu den jüngsten Entwicklungen beim US-Sportartikelkonzern Under Armour.