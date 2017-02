Zürich (ots) - Mit dem neuen Carsharing-Angebot von Catch a Car in

Genf sind die Kunden CO2-neutral unterwegs. Dies ist möglich dank

Gasfahrzeugen, die zu hundert Prozent mit Biogas betankt werden. Am

Internationalen Automobil-Salon in Genf (9. bis 19. März 2017) wird

das innovative Mobilitätskonzept von Catch a Car, einer

Tochtergesellschaft der Mobility Genossenschaft, am Stand von

Erdgas/Biogas vorgestellt. Zu sehen ist im Weiteren eine attraktive

Palette von gasbetriebenen Autos, die nicht nur fürs Portemonnaie

attraktiv sind, sondern auch die Umwelt schonen.



Die hundert Fahrzeuge der Marke VW eco-move up!, die Catch a Car

im vergangenen November in Genf in Verkehr setzte, fahren mit

CO2-neutralem Biogas. Das schont nicht nur das Klima, das neuartige

Carsharing-Angebot reduziert auch den motorisierten

Individualverkehr; gemäss einer ETH-Studie ersetzt ein sogenannter

Catch-Car vier Privatautos.



Rund die Hälfte der Schweizer Stadtbewohner nutzt ihr Privatauto

für Kurzstrecken unter fünf Kilometer. Catch a Car bietet dazu eine

flexible und kostengünstige Alternative. Innovativ ist auch die Art

und Weise, wie die Fahrzeuge im Stadtgebiet lokalisiert werden,

nämlich per Smartphone oder Webseite. Nach der Fahrt stellt der Kunde

das Auto wieder auf einem öffentlichen Parkplatz in der

Catch-Car-Zone ab. Bezahlt wird pro Fahrminute. Falls gewünscht,

bleibt das Fahrzeuge während eines Zwischenstopps zum Parktarif

reserviert.



Bei Catch a Car handelt es sich um das erste und einzige

stationsungebundene Carsharing-Angebot der Schweiz. Es wurde 2014 in

Basel lanciert, 2016 folgte Genf. Ziel ist, dieses neuartige

Mobilitätskonzept in anderen grossen Städten anzubieten.



Attraktive Fahrzeuge mit Gasantrieb



Am Stand von Erdgas/Biogas (Nr. 5240) ist eine Palette von

Gasfahrzeugen ausgestellt, die durch ein sehr gutes

Preis-/Leistungsverhältnis überzeugen und gleichzeitig die Umwelt

schützen. Es sind dies: der neue Opel Zafira, ein Familienmodell mit

sieben Sitzen; der sportliche Seat Leon mit einem äusserst angenehmen

Fahrverhalten; der VW eco-move up!, den Catch an Car in Genf im

Einsatz hat und schliesslich der beliebte Fiat Panda, der bereits ab

10'000 CHF erhältlich ist und sehr umwelt- und klimaschonend

unterwegs ist, wie die Auto-Umweltliste des Verkehrs-Club der Schweiz

(VCS) bestätigt.



Besucherinnen und Besucher des Erdgas/Biogas-Standes sehen im

Weiteren am Beispiel eines Modells, wie aus organischen Abfällen

Biogas hergestellt wird. Interessierte erhalten umfassende

Informationen über Erdgas/Biogas als Treibstoff und warum Fahren mit

Gas eine saubere, günstige und sichere Alternative zu herkömmlichen

Antrieben darstellt, bei auch der Fahrspass nicht zu kurz kommt.



Originaltext: Verband der Schweizerischen Gasindustrie VSG

Kontaktpersonen für weitere Auskünfte:

Verband der Schweizerischen Gasindustrie VSG

Thomas Hegglin, Mediensprecher

Tel. 044 288 32 28

Hegglin@erdgas.ch



Catch a Car AG

Adamo Bonorva, Geschäftsführer

Tel. 079 410 23 99

a.bonorva@catch-a-car.ch