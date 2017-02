Die Ölpreise am Weltmarkt geben seit gestern leicht nach. Die Heizölpreise in Deutschland, Österreich und der Schweiz folgen dem Trend und sind ca. 0,3 Cent bzw. rappen tiefer in den Dienstag gestartet. Der Ölmarkt befindet sich weiterhin in einer ausgeprägten Seitwärtskonsolidierung. Die bullishen (kurstreibenden) Monatsreports von IEA, EIA und OPEC aus der Vorwoche konnten kein weiteres Aufwärtspotential ...

Den vollständigen Artikel lesen ...