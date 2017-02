Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung sieht dieses Jahr weiterhin eine gute Konjunkturlage in Deutschland. "Die Konjunkturindikatoren sprechen für einen soliden Start in das Wirtschaftsjahr 2017", erklärte das Bundeswirtschaftsministerium in seinem Monatsbericht. Das Geschäftsklima sei gut, und die Beschäftigung nehme weiter zu - wenn auch etwas verhaltener.

Die Auftragseingänge für das verarbeitende Gewerbe und das Bauhauptgewerbe hätten im Jahresschlussquartal 2016 einen deutlichen Schub erhalten. Alles in allem dürfte dies nach Einschätzung der Konjunkturexperten des Ministeriums zu einer weiteren Ausweitung der gesamtwirtschaftlichen Leistung im ersten Quartal sowohl im produzierenden Gewerbe als auch in den Dienstleistungsbereichen führen.

"Auftragseingänge und Stimmungsindikatoren signalisieren einen guten Start in das Jahr 2017", erklärte das Wirtschaftsministerium. Dass die Produktion im produzierenden Gewerbe im Dezember spürbar zurückgenommen worden sei, dürfte auch auf die ruhende Produktion zwischen den Jahren zurückzuführen sein, hieß es. Allerdings blieben Unsicherheiten insbesondere im außenwirtschaftlichen Umfeld bestehen.

Dem deutschen Arbeitsmarkt attestierte das Ministerium aber eine weiter gute Verfassung. "Die positiven Entwicklungen am Arbeitsmarkt setzen sich 2017 fort", erklärten die Experten von Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD). Die Frühindikatoren deuteten weiterhin auf eine hohe Nachfrage nach Arbeitskräften hin, wobei es schwieriger werde, das knappe Angebot und die Nachfrage zusammenzuführen. Der Ausblick für den Arbeitsmarkt bleibe aber "insgesamt positiv".

