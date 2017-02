Die Aktie des Industriedienstleisters Bilfinger mit Sitz in Mannheim, Bundesland Baden-Württemberg, befindet sich aktuell in einem kurzfristigen fallenden Trendkanal (siehe Chart). Innerhalb dieses Trendkanals ist die Aktie am Vortag an der oberen Begrenzung angekommen. Vor dem Hintergrund der erschöpften ...

Den vollständigen Artikel lesen ...