NEW YORK (IT-Times) - Erst vor wenigen Tagen stellte der US-Carrier Verizon Communications seinen neuen Flatrate-Tarif vor, mit dem unbegrenzte LTE-Datennutzung möglich ist. Nun legt T-Mobile US mit dem Tarif T-Mobile One nach. Ohne dass die Nutzer mehr bezahlen müssen, polierte T-Mobile US seinen beliebten...

Den vollständigen Artikel lesen ...