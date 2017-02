Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-02-14 / 11:03 _Hamburg, 14. Februar 2017_ Mit Beginn des Jahres 2017 gehört die mit Hauptsitz in Berlin ansässige Autohaus Berolina-Gruppe dem TECHNO Gesellschafterkreis an. Damit setzt TECHNO - Die Autohaus Kooperation ihre Wachstumspolitik weiterhin konsequent fort und baut ihr Netzwerk aktuell auf mehr als 150 Unternehmen an bundesweit über 1.700 Standorten konsequent weiter aus. Als VW-Konzernmarken-Händler mit Betrieben in Berlin, Brandenburg und Thüringen vermarktet die Autohaus Berolina-Gruppe an acht Standorten - davon allein vier in der Bundeshauptstadt Berlin - Neu- und Gebrauchtfahrzeuge der Marken Audi, Seat, Volkswagen und Volkswagen Nutzfahrzeuge. Für die Berolina-Geschäftsführung, bestehend aus der Doppelspitze André Garrels und Anto Ljubas, war die Gesamtperformance von TECHNO ausschlaggebend. "Die Autohaus Kooperation bietet überzeugende Argumente, von denen nicht nur wir sondern alle Gesellschafter im Verbund profitieren - sei es das umfangreiche Produkt-Portfolio, die Breite an unterstützenden Dienstleistungen oder branchenspezifischen, praxisnahen Lösungen", so André Garrels im Rahmen der Vertragsunterzeichnung. TECHNO Geschäftsführer Georg Wallus unterstrich: "Mit diesem Schritt stellen wir erneut eine wichtige Weiche für weiteres Wachstum." Seit 1. Januar 2017 ist "TECHNO - Die Autohaus Kooperation" auch für die Autohaus Berolina-Gruppe mit Hauptsitz in Berlin eine verlässliche Größe. "Wir freuen uns, dass mit der Autohaus Berolina GmbH ein weiterer starker, langfristig orientierter Partner mit großer Branchen-Kompetenz bei TECHNO mit an Bord ist", kommentierte TECHNO Geschäftsführer Georg Wallus die Fortführung der TECHNO Expansionspolitik. Laut Georg Wallus überzeugt die Autohaus Berolina- Gruppe mit ihren derzeit knapp 370 Mitarbeitern bei Handel, Verkauf und Service von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen der Marken Audi, Seat, VW und VW-Nutzfahrzeuge mit beeindruckenden Leistungen. Georg Wallus: "Die Autohaus Berolina-Gruppe setzt mit umfangreichen Investitionen, modernen Strukturen und exzellentem Service herausragende Zeichen in der Branche". Mit einem Gesamtabsatz von 7.597 Neu- und Gebrauchtwagen erzielte die Autohaus Berolina-Gruppe im Geschäftsjahr 2015/2016 einen Gesamtumsatz von 142,5 Mio. Euro. Seit 2015 zeichnet die Doppelspitze aus André Garrels und Anto Ljubas für die Geschäftsführung verantwortlich. Anto Ljubas (45), zuständig für Vertrieb, Marketing und die Beteiligungsgesellschaft AfA Gera-Nord GmbH in Thüringen, sieht in der neuen Kooperation eine große Zukunft: "Wir sind uns sicher, auf Basis hervorragender Einkaufkonditionen, schlanker Einkaufsprozesse sowie unterstützenden Produkt- und Dienstleistungs-Portfolios, noch besser unsere Geschäftschancen umsetzen zu können." Dies betonte auch André Garrels (49), der die Bereiche After-Sales, Finanzen sowie die Beteiligungsgesellschaften in Brandenburg verantwortet: "TECHNO überzeugt gleichermaßen mit wettbewerbsfähigen Online-Bestell-Systemen, Vermarktungskonzepten sowie vertriebs-unterstützenden Marketing- und Verkaufsförderungsmaßnahmen." Darüber hinaus stünde ein vielfäl- tiges Spektrum an Vermiet-Systemen, Kfz- und Betriebsversicherungen sowie Systemlösungen für alle Prozesse des Schaden-Managements bereit. Auch mit der neuen digitalen Ausrichtung der Online-Plattform Autoteile Plus Service für Endkunden baut TECHNO eine Brücke in die digitale Vermarktung. Ein Blick in die Chronik der Autohaus Berolina-Gruppe verdeutlicht die rasante und erfolgreiche Entwicklung. Seit 1979 ist das Unternehmen, dessen Wurzeln bis in die 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts zurückgehen, fest im Herzen von Berlin verankert. Anfangs wurden ausschließlich Modelle der Marke Audi angeboten, später kam das breite Produktportfolio von VW hinzu. Ab 1999 baute der visionäre Geschäftsführer Horst Wertz das Unternehmen zur Autohaus Berolina-Gruppe weiter aus und führte das Haus durch schwierigste Zeiten. 2010 übernahm er die Gruppe und baute den Standort in Berlin-Tempelhof zusätzlich zum Seat-Vertragshändler um- und aus. Das jüngste und größte Projekt in der Unternehmensgeschichte geht ebenfalls auf die Initiative des im Jahr 2015 verstorbenen Inhabers Horst Wertz zurück. Auf einer Gesamtfläche von knapp 22.000 Quadratmetern entstand im Stadtteil Berlin-Spandau bis 2016 die neue "Berolina-Automeile" für mehr als 1.400 Fahrzeuge. Neben modernen Audi- und VW-Showräumen und den angeschlossenen Gebrauchtwagenzentren, finden dort heute eines der modernsten Seat-Autohäuser Europas, exklusive Werkstatt- und Direktannahmeplätze, Auslieferungshallen sowie das größte Lack- und Karosseriezentrum Berlins ihren Platz. Zu den Highlights zählt beispielsweise die "Audi Customer Private Lounge" - mit Multitouch-Tables und Multimedia-Wand. Hier können Kunden ihr Wunschfahrzeug virtuell konfigurieren. Auch das neue Verwaltungsgebäude der Autohaus Berolina-Gruppe steht auf diesem Gelände und garantiert beste Rahmenbedingungen für die Zukunft. 