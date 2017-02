FRANKFURT (Dow Jones)--Die ungarische Billigfluggesellschaft Wizz Air startet und landet ab Mai auch am Flughafen Frankfurt Main. Ab dem 22. Mai bietet Wizz Air zwei Mal täglich Verbindungen nach Budapest an, ab dem 15. Dezember auch zwei Mal täglich in die bulgarische Hauptstadt Sofia, wie Wizz Air mitteilte. Buchungen seien bereits ab 29,99 Euro möglich. Wizz Air mit Sitz in Budapest ist nach Ryanair, der isländischen Wow Air und der spanische Vueling die vierte Low-Cost-Airline, die das Rhein-Main-Drehkreuz bedient.

Chief Commercial Officer George Michalopoulos äußerte sich zuversichtlich, dass die beiden Strecken "sich sehr schnell bei Geschäftsreisenden und Urlaubern großer Beliebtheit erfreuen" würden.

Die Entscheidung der Wizz Air für den Flughafen unterstreicht, dass Frankfurt auch für Low-Cost-Airlines einen zunehmend interessanteren Markt darstelle, sagte Winfried Hartmann, Leiter Vertrieb und Kundenbetreuung der Fraport AG, laut der Mitteilung.

Fraport sieht Potenzial im Low-Cost-Segment

Bereits bei Vorlage der Drittquartalszahlen im November hatte Fraport großes Potenzial in diesem Segment ausgemacht. Während der Marktanteil von Low-Cost-Flügen in Europa zwischen 20 und 60 Prozent liege, sei er in Frankfurt mit 4 Prozent noch sehr gering, rechnete der Flughafenbetreiber vor. Kurz zuvor hatte Europas größte Billigfluggesellschaft Ryanair angekündigt, ab Sommer 2017 von Frankfurt aus vier Urlaubsziele in Spanien und Portugal zu bedienen und 400.000 Kunden pro Jahr zu befördern.

Aus der Branche hagelte es daraufhin allerdings Kritik, weil Ryanair als neue Airline in Frankfurt zu Beginn einen Rabatt auf die Entgelte erhält und damit einen Wettbewerbsvorteil bekäme. Fraport betonte zwar, dass für die Iren keine Ausnahme gemacht werde. Auch die Lufthansa-Tochter Eurowings würde günstigere Konditionen erhalten, wenn sie neu an den Flughafen komme. Die Deutsche Lufthansa schloss eine Klage gegen die neue Entgeltordnung an ihrem Heimatflughafen aber nicht aus.

Die Wizz Air Holdings plc, die sich in Osteuropa bereits eine erfolgreiche Nische gesichert hat, gilt derweil als ein potenzieller Übernahmekandidat der Lufthansa. Auch Air France-KLM wurde 2014 als möglicher Aufkäufer gehandelt. Doch dann gingen die Ungarn in London an die Börse. Mit boomenden Passagierzahlen und einem seit dem Börsengang um 42 Prozent nach oben geschossenen Aktienpreis könnte die Übernahmegelegenheit verpasst worden zu sein.

