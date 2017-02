Hannover - Auf dem Parteitag des Front National konkretisierte Marine Le Pen ihr Wirtschaftsprogramm für Frankreich nach einer erfolgreichen Wahl zur Präsidentin, so die Analysten der Nord LB.Man habe das Gefühl bekommen, die gleichen Inhalte vor kurzem in englischer Sprache bei der Inauguration des US-Präsidenten vernommen zu haben. Im Fall einer erfolgreichen Kampagne Le Pen's hätten diese Ideen (z.B. kein freier Verkehr von Personen, Waren und Kapital), also eine Abschottung Frankreichs, zur Folge, dass die Nation aus dem Euro austreten müsste, da die Umsetzung der Wahlversprechen innerhalb der Gemeinschaftswährung ausgeschlossen erscheine. Verließe Frankreich die Währungsunion, wäre der Fortbestand des Euros wiederum aufgrund der verstärkten politischen Fliehkräfte nicht sicher.

Den vollständigen Artikel lesen ...