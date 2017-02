Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras wird mit seiner linken Partei Syriza in Griechenland immer unbeliebter. Vier von fünf Griechen halten die wirtschafspolitische Richtung der Regierungskoalition für falsch.

Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras und seine linke Partei Syriza haben deutlich an Popularität verloren. Dies ergibt sich aus einer Umfrage, die am Dienstag in der Athener Tageszeitung "Kathimerini" veröffentlicht wurde. Demnach rutschte die Zustimmung von rund 35,5 Prozent bei der Parlamentswahl ...

