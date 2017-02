Paris - Europas Börsen haben nach einem freundlichen Wochenauftakt am Dienstag zunächst das Tempo gebremst. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kam bis zum späten Vormittag kaum voran, zuletzt verbuchte er ein moderates Plus von 0,05 Prozent 3307,03 Punkten. Schwache Vorgaben hatten zuvor die asiatischen Börsen geliefert. Auch in Paris trat der CAC-40 mit einem kleinen Plus von 0,04 Prozent bei 4890,14 Punkten nahezu auf der Stelle - ebenso wie der Londoner FTSE 100 , der zuletzt bei 7280,27 Zählern moderate 0,02 Prozent höher stand.

Auf Trab hielt die Anleger die weiterhin unsichere politische Lage in Europa sowie neueste Nachrichten aus den USA, wo der Rücktritt des Nationalen Sicherheitsberaters Michael Flynn für Irritationen sorgte. Der daraufhin gestärkte Euro lastete am Dienstag insbesondere auf den Exporteuren. Das britische Pfund fiel hingegen nach unerwartet schwachen Inflationsdaten für Grossbritannien im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...