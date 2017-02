Das Wertpapier des Energieversorgers RWE zeigt sich im Dienstagshandel äußerst freundlich und ist sogleich über die 200-Tagelinie, sowie einen markanten Widerstand ausgebrochen. Damit hat sich die Aktie nun weiteres Kurspotential freigekämpft und setzt ihre Erholungsbewegung seit Dezember weiter fort.

Die massiven Kursabgaben in den letzten Jahren bei Versorgerwerten gingen auch bei RWE nicht spurlos vorbei, das Papier verlor allein seit Mitte 2014 gut 72 Prozent an Wert und rutschte auf 9,12 Euro bis Ende September 2015 ab. Erst auf diesem Niveau kam es zu einer sukzessiven Stabilisierung, die in 2016 zeitweise auf 16,49 Euro aufwärts reichte. Kurz darauf setzten jedoch die Kursnotierungen noch einmal bis in den Bereich von 11,01 Euro zurück - seit Dezember ist jedoch wieder eine sukzessive Erholungsbewegung innerhalb des Aufwärtstrendkanals seit September 2015 zu erkennen. Bereits am 11. Januar 2017: "RWE: Boden nimmt Form an" wurde eine fortgesetzte Kurserholung zurück an den gleitenden Durchschnitt EMA 200 auf Tagesbasis favorisiert und im weiteren ...

