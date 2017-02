Unterföhring (ots) -



Des Menschen größter Feind ist in diesem actionreichen Science-Fiction-Thriller nicht nur mehr der Mensch: Das Tierreich hat sich offenbar gattungsübergreifend dazu verschworen, uns die Krone der Schöpfung vom Kopf zu stoßen. Schuld ist allerdings eine menschengemachte Gen-Mutation. "Zoo" basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von James Patterson und Michael Ledwidge. Die Serie wurde in den USA bereits für eine dritte Staffel verlängert ... ProSieben MAXX zeigt 13 Teile der zweiten Staffel von "Zoo" ab Montag, 20. Februar 2017, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.



Inhalt: Der Aufstand der Tiere hält die Menschheit immer noch in Atem. Allerdings scheint eine Heilung für die aggressive Mutation endlich in Sicht. Dem Team um den Veterinär-Pathologen Dr. Mitch Morgan (Billy Burke) sitzt jedoch in Washington fest und kann nicht zu Kollegin Jamie (Kristen Connolly) gelangen, die den entscheidenden Hinweis in ihren Händen hält. Fliegen ist durch die attackierenden Vögel unmöglich geworden. Und auch der Landweg ist nicht sicher, weil ausgebrochene Tiere aus dem Zoo den Weg versperren. Die Lage spitzt sich zu, als Jackson (James Wolk) erkennen muss, dass er durch einen Hundebiss mit der Krankheit infiziert wurde. Die Zeit läuft den Wissenschaftlern davon ...



