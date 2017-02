FXStreet - Der EUR/USD wird um 1,0630 gehandelt, während der Dollar mit dem asiatischen Handel unter Druck stand. Die Stimmung an den Aktienmärkten ist eingetrübt, nach dem Toshiba die Veröffentlichung des Gewinnberichts unerwartet hinausschob. Belastet wird der Dollar auch durch die Inflation Chinas, die besser als erwartet ausfiel und so den Aussie in Richtung 0,7700 steigen ließ. Die Inflation Deutschlands entsprach für Januar den Erwartungen. Die Verbraucherpreise legten auf Jahresbasis um ...

