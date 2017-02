Die Wirtschaft in der Euro-Zone hat Ende 2016 ihr Wachstumstempo gehalten. Deutschland steht besonders stark da. Aber das Bruttoinlandsprodukt in Griechenland und Italien schwächelt.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte von Oktober bis Dezember zum Vorquartal um 0,4 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat auf Basis vorläufiger Daten mitteilte. In einer ersten groben Schnellschätzung war noch von 0,5 Prozent die Rede. Im Sommer hatte es ebenfalls einen Zuwachs von 0,4 Prozent gegeben.

In Deutschland legte das BIP Ende 2016 ebenso wie in Frankreich um 0,4 Prozent zu. Stärker zog die Wirtschaftsleistung in Spanien (plus 0,7 Prozent) an, während in Italien nur ein Miniwachstum von 0,2 Prozent heraussprang. Die Wirtschaftsleistung im schuldengeplagten Griechenland schrumpfte dagegen um 0,4 Prozent.

Im Gesamtjahr stieg das BIP im Euro-Raum ersten Schätzzahlen zufolge um 1,7 Prozent. Damit ist der lange Zeit von Euro- und Finanzkrise wirtschaftlich ausgebremste Währungsraum in Sachen Wachstum sogar an den USA vorbeigezogen, deren BIP voriges Jahr nur um 1,6 Prozent zulegte.

