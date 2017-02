FRANKFURT (Dow Jones)--Der Salz- und Düngemittelkonzern K+S wird am Standort Hattorf am 15. Februar wieder die volle Produktion aufnehmen. Aufgrund der aktuellen Wetterprognosen sei die Vollproduktion allerdings voraussichtlich nur für sieben Tage gesichert, schreibt das Unternehmen. Die Rohsalzverarbeitung an dem Standort war wegen nicht ausreichender Entsorgungsmöglichkeiten für Produktionsabwässer am 21. Januar eingestellt worden.

February 14, 2017 05:28 ET (10:28 GMT)

