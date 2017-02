Frankfurt - Nickel hat sich in den letzten Tagen verteuert und handelt heute Morgen bei etwa 10.800 USD je Tonne, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Sumitomo Metal Mining, Japans größter Nickelproduzent, erwarte für dieses Jahr am globalen Nickelmarkt ein Angebotsdefizit von 48 Tsd. Tonnen. Damit würde das Defizit etwas geringer ausfallen als im letzten Jahr und das Unternehmen zeige sich nicht ganz so pessimistisch wie die International Nickel Study Group.

