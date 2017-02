Frankfurt - Die australische Behörde Abares hat bestätigt, dass in der aktuellen Saison in Australien so viel Weizen geerntet wurde wie nie zuvor, berichten die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Abares beziffere die Weizenmenge aus der vor wenigen Wochen ausgelaufenen Ernte auf 35,1 Mio. Tonnen. Dies seien 11 Mio. Tonnen mehr als die Erntemenge des Vorjahres und rund 5 Mio. Tonnen mehr als der bisherige Rekord.

