Frankfurt - Gold fiel gestern zwischenzeitlich auf 1.220 USD je Feinunze zurück, stieß dort aber auf Kaufinteresse und handelt am Morgen wieder bei 1.230 USD, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Das gestrige Handelsmuster verdeutliche somit eindrucksvoll, dass Preisrückgänge von den Marktteilnehmern als Kaufgelegenheit erachtet würden. Selbst der anhaltende Höhenflug an den Aktienmärkten scheine die Investoren nicht davon abzuhalten, in Gold zu investieren. Dies zeige sich auch an neuerlichen Käufen bei den Gold-ETFs. Diese hätten gestern erneut Zuflüsse von 5,8 Tonnen verzeichnet, welche wiederum größtenteils auf den weltgrößten Gold-ETF, SPDR Gold Trust (ISIN US78463V1070/ WKN A0Q27V), zurückzuführen gewesen seien. Die von Bloomberg erfassten Gold-ETFs hätten damit an zehn aufeinander folgenden Tagen Zuflüsse verzeichnet, welche sich auf gut 51 Tonnen summieren würden.

