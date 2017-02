Frankfurt - Das Auf und Ab der Ölpreise setzt sich fort, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Gestern hätten die Notierungen für Brent und WTI bis zu 2% nachgegeben. Brent habe am Morgen bei 55,50 USD je Barrel gehandelt und damit wieder in der Mitte der angestammten Handelsspanne. Gleiches gelte für WTI mit 53 USD je Barrel. Am oberen Ende der Spanne zu verkaufen und am unteren Ende zu kaufen, habe sich in den letzten Wochen als eine gewinnbringende Strategie erwiesen, so auch gestern.

