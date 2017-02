Ohne besondere Überraschungen verläuft heute der Handel im DAX am Vormittag. Der DAX sollte seitwärts pendeln - dieses durchaus normale Marktverhalten an einem Dienstag nach einem starken Montag in Verbindung mit einer zu erwartende Rede von Fed-Chefin Yellen setzt sich bislang durch. Die bisherige Tagesrange ist hierbei recht klein. Die Stabilität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...