Auto-Fans lieben den Mercedes-Benz Passion Blog, Kommunikationsprofis lesen turi2 und Reise-Liebhaber travelettes. Bereits zum zweiten Mal haben die dpa-Tochter news aktuell und Faktenkontor die relevantesten deutschen Branchen-Blogs ausgewertet. Für die IT-Branche ist Caschys Blog von Carsten Knobloch die Nummer eins. Im Bereich Politik hat es abgeordnetenwatch.de auf den ersten Platz geschafft. Datenbasis für die Analyse sind 1.800 Blogs aus der PR-Software zimpel. Die Untersuchungsmethode basiert auf dem Blogger-Relevanzindex von Faktenkontor.



Einige der Vorjahressieger schafften es auch in diesem Jahr wieder: So konnten die Blogs aus den Branchen Auto, IT, Karriere, Kochen, Management, Medien, Recht und Reise ihren ersten Platz verteidigen. Die Neulinge kommen aus den Bereichen Finanzen, Mobilfunk, Mode und Politik.



Für die Analyse der wichtigsten deutschen Blogs hat Faktenkontor den Blogger-Relevanzindex entwickelt. Es wurden insbesondere die Sichtbarkeit im Internet, die Backlinks, die Social-Media-Vernetzung und die Blogaktivität der letzten drei Monate berücksichtigt. Basis der Auswertung sind 1.800 Blogs, die aus der PR-Software zimpel stammen. zimpel listet sämtliche für die PR relevanten Blogs inklusiv Kontaktdaten auf.



Deutschlands relevanteste Blogs im Detail:



Auto: Mercedes Benz Passion-Blog http://blog.mercedes-benz-passion.com/



Finanzen: timschaefermedia http://timschaefermedia.com/



IT: Caschys Blog http://stadt-bremerhaven.de/



Karriere: Karrierebibel http://karrierebibel.de/



Kochen: NOM NOMS - treats of life https://nomnomrose.wordpress.com/



Management: Wirtschaftswoche Management-Blog http://blog.wiwo.de/management/



Medien: turi2 http://www.turi2.de/



Mobilfunk: SmartDroid https://www.smartdroid.de/



Mode: xeniaoverdose http://xeniaoverdose.blogwalk.de/



Politik: abgeordnetenwatch.de http://www.abgeordnetenwatch.de/



Recht: beck-community http://community.beck.de/



Reisen: travelettes http://www.travelettes.net/



Datenbasis: 1.800 Blogs aus der PR-Software zimpel (www.zimpel.de)



Zeitraum der Untersuchung: November 2016 bis Januar 2017



Untersuchungsmethode: Blogger-Relevanzindex (www.blogger-Relevanzindex.de)



