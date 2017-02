ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS ist für die anstehenden Geschäftszahlen des Rüstungskonzerns und Autozulieferers Rheinmetall optimistisch. Erstmals seit vier Jahren sollte sich die Gewinnentwicklung der Rüstungssparte 2016 in gestiegenen Barmitteln niedergeschlagen haben, schrieb Analyst Sven Weier in einer Studie vom Dienstag. Er gehe von einer nachhaltigen Trendwende aus, welche der Aktienkurs noch nicht widerspiegele. Im Zuliefergeschäft für die Automobilindustrie rechnet Weier zumindest kurzfristig mit Besserung.

Deshalb erhöhte der Experte seine Schätzungen für die Entwicklung der liquiden Unternehmensmittel deutlich. Das Kursziel für die Aktie hob er von 63 auf 80 Euro an und liegt rund 12 Prozent über dem aktuellen Bewertungsniveau, weshalb er Rheinmetall nun zum Kauf empfiehlt.

In den vergangenen zwei Jahren habe sich das Umfeld für die Rüstungssparte deutlich verbessert, führte Weier aus. Rheinmetall sei am besten positioniert, um von einer deutlichen Erholung der heimischen Aufträge zu profitieren, welche gut ein Viertel des gesamten Geschäfts ausmachten. Doch anders als ihm fehle den Anlegern - trotz des dicken Auftragspolsters aus dem In- sowie dem Ausland - der Glaube, dass das Unternehmen die steigenden Gewinne in bares Geld ummünzen könne.

In der Zuliefersparte ist Rheinmetall dem Analysten zufolge sehr abhängig von der Entwicklung der Verbrennungsmotoren. Daher teile er hier die Skepsis des Marktes. Denn falls sich Elektroautos auf lange Sicht durchsetzten, dürfte der Konzern seinen Marktanteil in diesem Bereich nicht behaupten können. In naher Zukunft sollte Rheinmetall aber von strikteren Abgasvorschriften für Verbrennungsmotoren profitieren, glaubt der Experte. Zudem könnte sich das Mechatronik-Geschäft, das mehr als die Hälfte des Spartenumsatzes beisteuere, besser als bei der Konkurrenz entwickeln.

Mit der Einstufung "Buy" geht die UBS davon aus, dass die Gesamtrendite der Aktie (Kursgewinn plus Dividende) auf Sicht von zwölf Monaten um mindestens sechs Prozent über der von der UBS erwarteten Marktrendite liegt./gl/la/das

Analysierendes Institut UBS.

ISIN DE0007030009

AXC0145 2017-02-14/12:27