Potsdam (ots) - Die Smacc GmbH, Anbieter intelligenter Software zur Automatisierung betriebsinterner Finanzprozesse, hat von der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Forschungsgelder in Höhe von 1,75 Millionen Euro erhalten. Die Mittel stammen aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union. Smacc wird sie nutzen, um seine Forschung und Entwicklung zum Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) im Finanzwesen von kleinen und mittleren Unternehmen noch stärker voranzutreiben.



Mittelständische Unternehmer erhalten dank Smaccs KI-basierter Software einen Echtzeit-Überblick über ihre Finanzen und können so Entscheidungen schnell und fundiert treffen. Da Buchhalter keine Belege mehr sortieren und kontieren müssen, werden ca. 80 Prozent ihrer Arbeitszeit für wertschöpfendere Tätigkeiten frei.



Mittelfristig will Smacc nicht nur Finanzprozesse wie die laufende Buchführung automatisieren, sondern seine Lösung so intelligent machen, dass sie aus vorliegenden Unternehmensdaten Prognosen über die zukünftige Geschäftsentwicklung selbständig ableiten kann. Unternehmer erhalten dann frühzeitig Hinweise zu finanziellen Entwicklungen und können sofort darauf reagieren. "Unser Ziel ist kein geringeres, als das Finanzwesen in kleinen und mittleren Unternehmen für immer zu verändern", sagt Uli Erxleben, Mitgründer und Geschäftsführer von Smacc.



Smacc übernimmt Disdar



Smacc hat alle materiellen und immateriallen IT-Assets sowie das Kernentwicklerteam des Unternehmens Disdar übernommen, das auf den Bereich Deep Learning unter Einsatz von neuronalen Netzen spezialisiert ist. Mit der Übernahme gewinnt Smacc vorrangig einige der besten Köpfe und erfahrensten Entwickler im Bereich künstlicher Intelligenz.



19-seitiger Report: "Bessere Finanzprozesse dank künstlicher Intelligenz"



Finanzielle Transparenz ist für alle Unternehmen von außerordentlicher Wichtigkeit. Ein KI-unterstütztes Finanzwesen verspricht hier Unterstützung. Wie es genau funktioniert, wie künstliche Intelligenz heute schon eingesetzt wird und was damit in naher Zukunft alles möglich sein wird, beschreibt das Whitepaper:



http://ots.de/eFVKf



OTS: SMACC GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/125537 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_125537.rss2



Pressekontakt: Marietta Dräger Agentur Frische Fische Schlesische Str. 28 10997 Berlin / Germany Fon: +49 (0)30 62901173 Mail: mad@frische-fische.com