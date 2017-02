IMMOFINANZ AG: Veröffentlichung gemäß § 93 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

14.02.2017 / 12:40 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Beteiligungsmeldung gem §§ 91 ff BörseG

Vienna, 13.2.2017

Überblick

1. Emittent: IMMOFINANZ AG 2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten 3. Meldepflichtige Person

Name: Och-Ziff Capital Management Group LLC

Sitz: New York Staat: USA 4. Namen der Aktionäre: 5. Datum der Schwellenberührung: 9.2.2017

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

% der % der Total Gesamtzahl Stimmrechte, Stimmrechte, die von der die zu die Finanz-/ beiden Stimmrechte Aktien sonstigen in % des gehören Instrumente (7.A + Emittenten (7.A) repräsentieren 7.B) (7.B.1 + 7.B.2) Situation am 0,00 % 5,08 % 5,08 % 1.039.488.118 Tag der Schwellenberührung Situation in der 4,90 % 4,90 % vorherigen Meldung (sofern anwendbar)

Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören ISIN der Anzahl der Stimmrechte % der Stimmrechte Aktien Direkt Indirekt Direkt Indirekt (§ 91 (§ 91 BörseG) (§ 91 (§ 91 BörseG) BörseG) BörseG) SUBTOTAL A

B 1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem § 91a Abs 1 Z 1 BörseG Art des Verfalldatum Ausübungsfrist Anzahl der % der Instruments Stimmrechte Stimmrechte die erworben werden können IIAAV 4 n/a 03.10.2011 - 2.112.973 0,20 % ¿ 03/08/18 Corp 26.02.2018 (physical [ISIN: XS0592528870]) SUBTOTAL B.1 2.112.973 0,20 %

B 2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem § 91a Abs 1 Z 3 BörseG Art des Verfallda- Ausübungsfr- Physisch- Anzahl % der Instruments tum ist es oder der Stimmrec- Cash Stimmrec- hte Settleme- hte nt IIAAV 4 27/02/2018 03.10.2011 - Cash 47.004.521 4,52 % ¿ 03/08/18 Corp ¿ 31/01/20 26.02.2018 (swap [ISIN: 19 XS0592528870]) IIA AV (pay-to- Open n/a Cash 3.649.204 0,35 % hold [ISIN: ended. AT0000809058]) Either party can end agreement with one day notice. SUBTOTAL 50.653.725 4,87 % B.2

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: 0 Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/ juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält. x Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/ oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Ziffer Name Direkt Direkt Direkt gehaltene Total kontrolliert gehaltene Finanz-/sonstige von durch Ziffer Stimmrechte Instrumente (%) beiden in Aktien (%) (%) 1 Och-Ziff Capital Management Group LLC 2 Och-Ziff 1 Holding Corporation 3 OZ 2 Management LP 4 OZ 3 Management II LP 5 OZ Special 3 4,32 % 4,32 % Funding (OZMD), L.P. 6 OZEA, L.P. 4 0,02 % 0,02 % 7 OZEA 4 0,20 % 0,20 % Holdings, L.P. 8 OZ Europe 3 0,53 % 0,53 % Master Fund, Ltd. 9 Merrill 3 0,01 % 0,01 % Lynch Investments Solutions ¿ Och-Ziff European Multi Strategy UCITS Fund

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare: Daniel S. Och is the Chief Executive Officer, Chairman and an Executive Managing Director of Och-Ziff Capital Management Group LLC ('OZM') and has the power through shareholdings and other proxy arrangements to direct in excess of 50% of the aggregate voting rights of all shares issued by OZM. As such, for purposes of this notification, he may be deemed to control such entity and, therefore, may be deemed to be the ultimate controller of the holdings reported in this notification.

Vienna am 13.2.2017

Sprache: Deutsch Unternehmen: IMMOFINANZ AG Wienerbergstraße 11 1100 Wien Österreich Internet: http://www.immofinanz.com

