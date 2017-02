Die gemeinsame Pressekonferenz von Merkel und Seehofer in München hat vor allem eins ausgestrahlt: Eiszeit. Das will die Union im Wahlkampf ändern. Die Kanzlerin will wieder Fröhlichkeit vermitteln.

Die Union will nach dem als unversöhnlich und freudlos wahrgenommenen Auftritt von Kanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer am 6. Februar in München wieder positiver wirken. In der Woche bis zur Wahl des Sozialdemokraten Frank-Walter Steinmeier zum Bundespräsidenten habe sich einiges verändert, sagte der Unionsfraktionsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer (CDU) am Dienstag in Berlin. In einer Sitzung vor der Bundesversammlung am Sonntag seien Merkel und Seehofer sehr fröhlich gewesen.

Merkel hatte dort nach Teilnehmerangaben gesagt: "Ich bin willens, fröhlich in den Wahlkampf zu gehen, um für eine gute Zukunft Deutschlands zu streiten." Knapp eine Woche zuvor hatten sich die beiden ...

