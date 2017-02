Liebe Trader,

seit etwa Ende 2014 lässt sich bei der Rheinmetall-Aktie ein intakter Aufwärtstrend feststellen, der bislang auf ein Verlaufshoch von 72,24 Euro aufwärts reichte - die letzten Monate über geriet der Wert jedoch leicht ins Straucheln und verlor etwas an Aufwärtsdynamik. Dennoch attackieren Marktteilnehmer wieder mit einen deutlichen Kurssprung im Dienstagshandel die vorherigen Hochs und könnten womöglich mit einem nachhaltigen Ausbruch darüber ein größeres Kaufsignal etablieren. Dadurch würden auch die Jahreshöchststände aus 2016 fallen und machen ein Long-Investment auf kurzfristiger Basis äußerst attraktiv. Insgesamt zeigt sich das Papier von Rheinmetall gegenüber anderen Werten sehr viel stärker, was sich an den diesjährigen Jahreshochs oberhalb von derer aus 2016 erkennen lässt.

Long-Chance:

Obwohl das Wertpapier von Rheinmetall im heutigen Handel einen deutlichen Kurssprung absolvieren konnte, sollte mindestens ein Wochenschlusskurs oberhalb der Januarhochs von 72,24 Euro am Ende herauskommen. Erst dann steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen weiteren Kurszuwachs bis 75,00 bzw. 80,00 Euro merklich an und erlaubt es entsprechende Long-Positionen aufzubauen. Eine Verlustbegrenzung sollte sich anhand der heutigen Tagestiefs orientieren und nicht höher als 69,70 Euro angesetzt werden. Kommt es hingegen zu keinem nachhaltigen Kursanstieg über die Vorgängerhochs bei 72,24 Euro, ist mit einer fortgesetzten Seitwärtsbewegung zwischen 66,59 Euro, sowie den aktuellen Jahreshochs zu rechnen. Deutlich eintrüben dürfte sich das Chartbild der Rheinmetall-Aktie bei einem nachhaltigen Rückfall unter die 200-Tage Durchschnittslinie.

Einstieg per Stop-Buy-Order: 72,25 Euro

Kursziel: 75,00 / 80,00 Euro

Stopp: < 69,70 Euro

Risikogröße pro CFD: 2,55 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Rheinmetall AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 70,96 Euro; 12:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

