- Mietpreis-Check Unistädte von immowelt.ch, einem der beliebtesten

Immobilienportale, zeigt Mietpreise in Österreichs grössten

Unistädten

- Günstiges Wohnen für Studenten in Wels und Klagenfurt: Mieten unter

12 EUR (12,80 CHF) pro Quadratmeter

- Höhere Preise in grenznahen Unistädten Salzburg und Innsbruck



Studieren in Österreich kann sich lohnen: Keine Semestergebühren

und deutlich geringere Lebenshaltungskosten entlasten das

studentische Portemonnaie. Kurz vor dem Start des Sommersemesters hat

immowelt.ch, eines der beliebtesten Immobilienportale, die Mietpreise

in 7 Unistädten des Nachbarlandes untersucht. Ergebnis: Am

günstigsten wohnen Studenten in Klagenfurt und Wels.



Innsbruck und Salzburg: international beliebt und teuer



Am nächsten zur Schweizer Grenze liegen Innsbruck und Salzburg.

Die auch bei Deutschen sehr beliebten Universitätsstädte weisen zwar

die höchsten Mieten der verglichenen Hochschulstandorte auf -

trotzdem sind sie immer noch günstiger als hierzulande. Studenten in

Innsbruck zahlen in der eigenen kleinen Wohnung im Median 15,70 Euro

(16,80 CHF) pro Quadratmeter. In Salzburg kostet die Miete noch etwas

mehr: Für ein Single-Appartement sind 16 Euro (17,10 CHF) pro

Quadratmeter fällig.



Klagenfurt, Wels und Linz am günstigsten



Besonders günstig wohnen Studenten dagegen mit 11,20 Euro (12 CHF)

pro Quadratmeter in Wels in Oberösterreich. Die Miete für

Single-Appartements in Klagenfurt kommt einem schmalen

Studenten-Budget ebenfalls sehr entgegen: In der Stadt am Wörthersee

zahlen zukünftige Akademiker 11,60 Euro (12,40 CHF) pro Quadratmeter.

Auch in Linz sind die Mietpreise mit 12,40 Euro (13,20 CHF) noch

moderat.



Noch grösseres Sparpotential in einer WG



Wien ist zwar am weitesten von der Schweizer Grenze entfernt,

bietet aber eine Vielzahl von Studienmöglichkeiten. Da die

Bundeshauptstadt auch der wichtigste Wirtschaftsstandort ist, sind

die Mieten höher: Eine Singlewohnung kostet hier 15 Euro (16 CHF).



Wer auf den Komfort einer eigenen Küche verzichtet und nicht gerne

allein lebt, kann noch mehr sparen: Weil bei grösseren Wohnungen die

Quadratmeterpreise sinken, vergünstigt ein Zusammenschluss unter

Kommilitonen die Mieten in den untersuchten Studentenstädten um bis

zu 23 Prozent.



Berechnungsgrundlage



Für die Auswertung wurden die Mietpreise von 7 österreichischen

Universitätsstädten mit mehr als 5.000 Studierenden untersucht.

Verglichen wurden die Mieten von 5.200 Singlewohnungen mit bis zu 40

Quadratmetern Wohnfläche und 24.800 WG-tauglichen Wohnungen mit einer

Fläche von 80 bis 120 Quadratmetern. Die Preise geben den Median der

Gesamtmieten (Nettomieten inklusive Betriebskosten) bei

Neuvermietungen wieder, die im Jahr 2016 auf immowelt.at angeboten

wurden. Der Median ist der mittlere Wert der Angebotspreise.



Die Ergebnisse im Überblick:



Stadt Singlewohnung WG Ersparnis WG



Graz 13,20 EUR/m² 10,00 EUR/m² 24 %

(14,10 CHF) (10,70 CHF)



Innsbruck 15,70 EUR/m² 13,20 EUR/m²

(16,80 CHF) (14,10 CHF) 16 %



Klagenfurt 11,60 EUR/m² 8,90 EUR/m² 23 %

(12,40 CHF) (9,50 CHF)



Linz 12,40 EUR/m² 10,30 EUR/m² 17 %

(13,20 CHF) (11,00 CHF)



Salzburg 16,00 EUR/m² 13,80 EUR/m² 14 %

(17,10 CHF) (14,70 CHF)



Wels 11,20 EUR/m² 9,30 EUR/m² 17 %

(12,00 CHF) (9,90 CHF)



Wien 15,00 EUR/m² 13,70 EUR/m² 9 %

(16,00 CHF) (14,60 CHF)



Umrechnungskurs: Europäische Zentralbank vom 13.02.2017



