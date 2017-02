FMW-Redaktion

Auch Italiener traden Forex, Binäre Optionen und CFDs. Während Aufsichtsbehörden in anderen EU-Ländern Produkte wie CFDs gleich ganz verbieten, oder die maximale Hebelwirkung begrenzen, ist man in Italien anscheinend gedanklich noch nicht ansatzweise so weit. Der dortige Finanzmarktregulierer CONSOB hat eine Mitteilung veröffentlicht, dass Anleger darauf Acht geben sollten, dass Anlagen in CFDs, Forex und Binären Optionen für die meisten Anleger nicht geeignet sind. Anlagen in diesen Produkten könnten Verluste verursachen, die größer sind als die hinterlegte Kontoeinlage des Kunden.

Beispielbild für Trading-Desk. Foto: Raiffeisenverband Salzburg/Wikipedia (CC BY 2.0 at)

Man solle diese Anlagen erst tätigen, wenn man alle Risiken auch wirklich verstehe usw. Irgendwie komisch oder? Solche Hinweise sind bei Brokern selbst schon seit Jahren Standard, dass man die Risiken kennen sollte, und das große Verluste entstehen können etc. Hat man sich bei den italienischen Aufsehern mit diesem Sektor bislang noch überhaupt nicht beschäftigt, ...

