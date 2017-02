Meppen (ots) - Im Bereich der Garten- und Terrassengestaltung bietet die Firma steda mit dem kürzlich neu veröffentlichten Online-Magazin "So muss das!" eine hochwertige, kostenlose Service-Leistung für ihre Kunden. Das Magazin ist im Blogformat gehalten, um eine optimale Darstellung auf allen Endgeräten und eine fortlaufende Aktualisierung zu ermöglichen.



steda hat sich als zuverlässiger Partner für die Konzeptionierung von Außenbereichen etabliert, der seine Kunden mit individuellen Lösungen und maßgeschneiderten Konzepten überzeugt. Das Hauptaugenmerk von steda liegt dabei auf der der fachkundigen Beratung, um die Bauprojekte im mit Kompetenz und Kreativität zu realisieren. Das "So muss das!"-Magazin ist damit ein weiterer Baustein, der das Angebot von steda um eine redaktionelle Komponente ergänzt.



Das "So muss das!"-Magazin ist über folgenden Link zu erreichen: http://so-muss-das.de



Wissenswertes & Inspiration - von den steda Experten lernen



Das Redaktionsteam des "So muss das!"-Magazins versorgt die Leser mit fundierten Informationen zur stilvollen Gestaltung des Außenbereichs und bereitet spannende Inhalte in kompakter Form auf. Wie der Name bereits impliziert sind die Artikel sehr anschaulich und klar verständlich formuliert, sodass auch Anfänger auf dem Gebiet der Garten- und Terrassengestaltung einen einfachen Einstieg finden. Die vielen, hochauflösenden Bilder sorgen für zusätzliche Inspiration und neue Anregungen. Damit sich die User einfach auf der Website zurechtfinden, sind die einzelnen Beiträge in passenden Rubriken und Unterkategorien sortiert. So gelangt jeder Leser mit wenigen Mausklicks zu seinen favorisierten Themengebieten.



Anders als bei gedruckten Gartenzeitschriften werden die Inhalte des "So muss das!"-Magazins nicht in festen Perioden aktualisiert. Stattdessen können sich die Leser täglich auf neue, spannende Beiträge freuen, die jederzeit kostenlos abrufbereit sind.



Interaktivität wird gefördert



Die Inhalte des "So muss das!"-Magazins entwickeln eine eigene Dynamik. Über die Kommentarfunktion auf der Website oder in den sozialen Medien, können sich die Leser untereinander und mit dem steda Redaktionsteam austauschen. So entstehen spannende Diskussionen und Erfahrungen können weitergegeben werden - von Lesern für Leser.



Über steda - der kompetente Partner für Outdoor-Gestaltung



Im Online Shop haben interessierte Besucher die Möglichkeit, das gesamte Leistungsangebot wie zum Beispiel Terrassenüberdachungen, Gartenhäuser und Carports von steda zu überblicken. Hier können sie eine Vielzahl an Gestaltungsoptionen mit dem praktischen Konfigurator entdecken. Weitere Anregungen erhalten die User bei einem virtuellen Rundgang oder im persönlichen Gespräch mit den geschulten Beratern, die per Chat kontaktiert werden können.



OTS: steda GmbH & Co. KG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/121048 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_121048.rss2



Pressekontakt: steda GmbH & Co. KG Stefan Brüggemann Rühler Dorfstraße 11 49716 Meppen brueggemann@steda-online.de 05931 496 576 0