Seattle (ots/PRNewswire) - Bill und Melinda Gates veröffentlichen heue ihren Jahresbrief 2017 "Warren Buffetts beste Investition (http://www.gatesletter.com/)." Im Jahr 2006 spendete (http://www.gat esfoundation.org/Media-Center/Press-Releases/2006/06/Statement-on-War ren-Buffetts-Announcement) Buffett den Großteil seines Vermögens der Bill & Melinda Gates Foundation für den Kampf gegen Krankheit und den Abbau von Ungleichheit. Der Brief beschreibt den Fortschritt der Welt bei globaler Gesundheit und Entwicklungsthemen der vergangenen 25 Jahre, darunter die Halbierung extremer Armut und des vorzeitigen Todes von Kindern. Bill und Melinda Gates unterstreichen ihren Optimismus hinsichtlich des laufenden Fortschritts und zeigen jene Bereiche auf, in denen die Stiftung in enger Zusammenarbeit mit Regierungen, Gesundheitsagenturen, gemeinnützigen Organisationen und anderen philanthropischen Einrichtungen und Personen tätig ist.



Den Brief und weitere Informationen finden Sie unter www.gatesletter.com.



Über die Bill & Melinda Gates Foundation



Die Bill & Melinda Gates Foundation arbeitet daran, allen Menschen ein gesundes, produktives Leben zu ermöglichen. In Entwicklungsländern liegt unser Schwerpunkt darauf, die Gesundheit der Menschen zu verbessern und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich von Hunger und extremer Armut zu befreien. In den Vereinigten Staaten ist die Stiftung bestrebt, allen Menschen - insbesondere solchen mit geringen Ressourcen - Zugang zu den Möglichkeiten zu gewähren, die sie benötigen, um in der Schule und im Leben erfolgreich zu sein. Die Stiftung hat ihren Hauptsitz in Seattle, Washington. Sie wird von Sue Desmond-Hellmann als CEO und William H. Gates Sr. im Ko-Vorsitz geführt und steht unter der Leitung von Bill und Melinda Gates sowie Warren Buffett.



