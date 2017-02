Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Dienstagmittag tiefer im Minus. Nach einem noch fast gehaltenem Start hat der SMI an Boden eingebüsst. Dabei falle die Konsolidierung gerade bei den Titeln stärker aus, die zuletzt überdurchschnittlich zugelegt hatten, kommentierte ein Händler. Der Wirtschaftsoptimismus in den USA sorge jedoch weiter für eine positive Grundstimmung der Investoren. Mit Zahlen zum Schlussquartal stehen hierzulande Credit Suisse im Fokus.

Auch von der Konjunkturseite fehlt die Unterstützung. So verzeichneten Deutschland und die Eurozone insgesamt im vierten Quartal ein Wirtschaftswachstum leicht unter den Erwartungen. Auch die Daten zur Industrieproduktion wurden eher als Dämpfer aufgefasst. Am Nachmittag dürfte die Anhörung der Fed-Vorsitzenden Janet Yellen vor dem Senatsausschuss aufmerksam beobachtet werden.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert um 11.50 Uhr 0,33% auf 8'435,12 Punkte. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, liegt 0,17% tiefer auf 1'342,64 Zählern und der breite Swiss Performance Index (SPI) gibt 0,29% auf 9'236,07 Stellen ab. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 23 im Minus, sechs im Minus und einer (Lonza) unverändert.

Credit Suisse (+3,0%) zeigen sich nach Zahlen weiter klar fester. Die Grossbank hat zum Jahresabschluss zwar einen höheren ...

