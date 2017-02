DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12:35 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.324,70 -0,07% +3,96% Euro-Stoxx-50 3.306,65 +0,04% +0,49% Stoxx-50 3.053,02 -0,19% +1,41% DAX 11.773,46 -0,01% +2,55% FTSE 7.289,39 +0,14% +2,05% CAC 4.890,46 +0,05% +0,58% Nikkei-225 19.238,98 -1,13% +0,65% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,73 -20

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,28 52,93 +0,7% 0,35 -2,5% Brent/ICE 56,02 55,59 +0,8% 0,43 -2,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.229,19 1.225,63 +0,3% +3,56 +6,8% Silber (Spot) 17,91 17,83 +0,5% +0,08 +12,5% Platin (Spot) 1.002,05 998,00 +0,4% +4,05 +10,9% Kupfer-Future 2,79 2,78 +0,4% +0,01 +11,5%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach einem viertägigen Höhenflug mit täglichen Rekordhochs scheint die Wall Street am Dienstag eine Pause einzulegen. Allerdings ist nach Auffassung von Händlern das letzte Wort über die Tagestendenz noch nicht gesprochen. Denn im frühen Handel wird US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen vor dem Bankenausschuss des US-Senats Rede und Antwort stehen. Die entscheidende Frage für die Marktteilnehmer bestehe darin, ob bzw. inwieweit sich die kurzfristige Geldpolitik der Fed wegen der Politik von US-Präsident Donald Trump geändert habe, heißt es weiter. Sollte sie eine Zinserhöhung im März andeuten, dürfte der Rentenmarkt unter Druck geraten, warnen Analysten. Marktanalyst Jim McDonald von Northern Trust sieht jedoch auch den Aktienmarkt bei einer schneller als erwartet verlaufenden Zinserhöhungspolitik nicht ungeschoren davonkommen. Er betrachtet einen schnelleren Zinserhöhungszyklus als eines der größten Marktrisiken der Wall Street im laufenden Jahr. Mit einer echten Überraschung bei der Yellen-Befragung rechnet er gleichwohl nicht. Der Zinsterminmarkt preist die Wahrscheinlichkeit einer Leitzinserhöhung im März mit einer Wahrscheinlichkeit von nur 13,3 Prozent ein.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:30 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 4Q

17:00 US/Volkswagen AG (VW), Anhörung im Entschädigungsverfahren

für Käufer von Fahrzeugen mit Drei-Liter-Dieselmotoren vor

einem Bundesbezirksgericht in San Francisco

Im Laufe des Tages:

- DE/Daimler AG, Geschäftsbericht 2016

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Erzeugerpreise Januar PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Sehr feste Autoaktien und eine abwartende Haltung am Gesamtmarkt prägen am Dienstagmittag das Bild an den europäischen Börsen. Die großen Indizes atmen vor der Rede von US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen vor dem Bankenausschuss des US-Senats erst einmal durch. Der Index der Auto-Aktien zieht deutlich an. General Motors verhandelt einem Agenturbericht zufolge über einen Verkauf seines defizitären Europageschäfts an den französischen Autokonzern Peugeot. Peugeot steigen um 5,8 Prozent, Renault um 2,5 Prozent, Fiat um 2,1 Prozent und VW um 0,9 Prozent. Daimler und BMW verzeichnen lediglich kleinere Gewinne. Nach Bekanntgabe von Geschäftszahlen geht es für Bilfinger deutlich nach oben. Und das, obgleich die Zahlen nach Einschätzung von S&P Global, die Erwartungen nicht erfüllt haben. Analysten begrüßen indes die Wiederaufnahme einer Dividendenzahlung (Vorschlag für 2016: 1 Euro) und die geplanten Aktienrückkäufe in einem Volumen von 150 Millionen Euro. Trotz schwacher Zahlen steigen Credit Suisse um 3 Prozent. Die Anleger konzentrieren sich auf die starke Kapitalbasis und den optimistischen Ausblick auf das laufende Jahr. Für die Grammer-Aktie geht es um 0,8 Prozent nach oben. Der langjährige Partner Ningbo Jifeng Auto Parts steigt über eine Wandelanleihe mit gut 9 Prozent bei dem im SDAX notierten Unternehmen ein. Grammer und Ningbo Jifeng wollen künftig operativ kooperieren, um vor allem im chinesischen Wachstumsmarkt zu expandieren. Zudem unterstützten die Chinesen die Strategie des Unternehmens.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:46 Mo, 18:50 EUR/USD 1,0624 +0,09% 1,0615 1,0604 EUR/JPY 120,4269 +0,02% 120,4018 120,59 EUR/CHF 1,0668 +0,04% 1,0663 1,0663 EUR/GBP 0,8519 +0,71% 0,8466 1,1794 USD/JPY 113,36 -0,06% 113,42 113,72 GBP/USD 1,2469 -0,57% 1,2540 1,2506

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend mit Abgaben haben sich die Aktienmärkte in Asien am Dienstag gezeigt. Im Vorfeld der Anhörung von US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen vor dem Bankenausschuss des US-Senats herrschte insgesamt Zurückhaltung. "Die Fed hat für dieses Jahr drei Zinserhöhungen signalisiert. Die Marktteilnehmer werden also ganz genau hinhören", so die Societe Generale. In Schanghai schloss der Leitindex kaum verändert bei 3.218 Punkten. Hier hatten die jüngsten chinesischen Konjunkturdaten kaum Einfluss auf das Handelsgeschehen. So sind die Verbraucherpreise im Januar um 2,5 Prozent gestiegen auf den höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren. In Sydney fiel der S&P/ASX 200 leicht und beendete die jüngste Gewinnstrecke von fünf Handelstagen in Folge mit Aufschlägen. Hier drückten leichte Abgaben bei den Bankenwerten. In Tokio gab der Nikkei-Index dagegen deutlicher nach, belastet von Hiobsbotschaften bei Nikon und Toshiba. Nikon brachen um 14,6 Prozent ein. Nikon prognostiziert für das Ende März endende Geschäftsjahr einen Nettoverlust von 9 Milliarden Yen. Das sind 3 Milliarden Yen mehr als das Unternehmen ursprünglich erwartet hatte. Toshiba verloren 8,0 Prozent. Der Hersteller von Unterhaltungselektronik verschob die Bekanntgabe der Geschäftszahlen für die Monate Oktober bis Dezember.

CREDIT

Vor der Anhörung von US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen vor dem Bankenausschuss des US-Senats verläuft das Geschäft am europäischen Kreditmarkt am Dienstag in ruhigen Bahnen. Die Deutsche Bank geht nicht davon aus, dass Yellen einen Zinsschritt bereits im März ins Spiel bringen wird. Zu groß seien noch die offenen Fragen rund um die neue US-Administration. Interessanter ist nach Einschätzung von Stratege Jim Reid die Frage, was Yellen zur Fed-Bilanz zu sagen hat, die zuletzt zunehmend zum Gesprächsstoff unter Politikern geworden sei.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Daimler investiert in Finanz-Startup für US-Autokäufer

Daimler setzt in den USA auf ein Startup zur Autofinanzierung. Der Autokonzern werde bis Ende 2017 einen höheren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag in die kalifornische Autogravity investieren, sagte ein Sprecher von Daimler Financial Services. Mit der App des US-Unternehmens lassen sich Finanzierungsangebote für den Autokauf vergleichen. Autogravity ist dabei nicht an bestimmte Banken oder Hersteller gebunden.

RWE kündigt Hybridanleihe über 250 Millionen Franken

RWE nutzt die durch die Börseneinführung der Innogy SE gestärkte Kapitalbasis für die Rückzahlung einer Anleihe. Nach Angaben des Essener Konzerns wird die nachrangige Hybridanleihe über 250 Millionen Franken mit einem Kupon von 5,25 Prozent zum ersten Kündigungstermin, dem 4. April 2017, gekündigt. Die Rückzahlung der im November 2011 begebenen Anleihe erfolge zum Nominalbetrag.

S&P erhöht Tui auf BB von BB-

Standard & Poor's (S&P) hat die Bonitätseinstufung für den Reisekonzern Tui angesichts einer erfreulichen operativen Entwicklung erhöht. Das Langfristrating liege nun bei BB nach bisher BB-, der Ausblick sei stabil. Trotz des schwierigen Umfelds für die Tourismusbranche besonders im vergangenen Jahr habe sich das Geschäft von Tui robust entwickelt.

Gesco-Töchter legen Schlussspurt hin

Gesco sieht sich gut gerüstet für das neue Geschäftsjahr. Im vierten Geschäftsquartal, in das die operativen Monate Oktober bis Dezember 2016 der Tochtergesellschaften eingehen, legte der Auftragseingang um gut 16 Prozent auf 122 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen mitteilte.

Chinesischer Partner steigt bei Grammer mit 9 Prozent ein

Im Machtkampf mit einem Investor setzt der Autozulieferer Grammer auf Unterstützung aus China. Der langjährige Partner Ningbo Jifeng Auto Parts steigt über eine Wandelanleihe mit gut 9 Prozent bei dem im SDAX notierten Unternehmen ein. Grammer und Ningbo Jifeng wollen künftig operativ kooperieren, um vor allem im chinesischen Wachstumsmarkt zu expandieren. Zudem unterstützten die Chinesen die Strategie des Unternehmens, so Grammer.

Osram verlängert Vertrag von Vorstandschef Berlien

Der Lichtkonzern Osram hat den Vertrag mit seinem Vorstandsvorsitzendem Olaf Berlien um fünf Jahre mit Wirkung ab dem 1. Januar 2018 bis Ende 2022 verlängert. Die Transformation des Unternehmens trage Berliens Handschrift und sei noch nicht abgeschlossen, begründete Aufsichtsratsvorsitzender Peter Bauer im Vorfeld der Hauptversammlung diesen Schritt. Daher seien Kontinuität und Führungsstärke in der weiteren Ausrichtung des Unternehmens wichtig.

Peugeot bestätigt: Erwägen Kauf von Opel

February 14, 2017 06:41 ET (11:41 GMT)

Der französische Autokonzern PSA Peugeot Citroën erwägt, den deutschen Autobauer Opel zu kaufen. Das sagte ein PSA-Sprecher am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Opel gehört derzeit zum US-Autokonzern General Motors und beschert diesem anhaltende Verluste.

Michelin steigert Nettoergebnis und zahlt mehr Dividende

Der Reifenproduzent Cie Generale des Etablissements Michelin hat seinen Gewinn im abgelaufenen Jahr gesteigert. An der guten Entwicklung sollen auch die Aktionäre teilhaben. 2017 soll es weiter gut laufen.

Das Betriebsergebnis im fortgeführten Geschäft wuchs 2016 um 4,2 Prozent auf 2,69 Milliarden Euro. Das Nettoergebnis kletterte um 43 Prozent auf 1,67 Milliarden Euro. Der Umsatz ging indes leicht auf knapp 21 Milliarden Euro zurück.

Kamerahersteller Nikon warnt vor höherem Verlust

Der Kamerahersteller Nikon hat die Anleger mit einem düsteren Ausblick verschreckt. Das japanische Unternehmen rechnet im Geschäftsjahr 2016/17 per Ende März mit einem Nettoverlust von 9 Milliarden Yen oder umgerechnet rund 74 Millionen Euro. Bisher hatte die Nikon Corp 6 Milliarden Yen in Aussicht gestellt. Zur Begründung verwies das Unternehmen auf eine schwächere Nachfrage und höhere Kosten für die Restrukturierung.

Rolls-Royce rutscht im Gesamtjahr tief in die roten Zahlen

Der Industriekonzern Rolls-Royce Holdings hat im vergangenen Jahr unter dem Strich tiefrote Zahlen geschrieben. Die Zahlung einer Millionensumme zur Beilegung einer Bestechungs- und Korruptionsaffäre, der Kurseinbruch des Britischen Pfundes und Rückschläge bei hochkarätigen Triebwerksprogrammen bescherten dem Konzern zudem ein Einbruch beim operativen Gewinn.

Samsungs Vizechef in Bestechungsskandal erneut befragt

Lee Jae-yong, Erbe in dritter Generation des Samsung-Konglomerats, musste sich am Montag nahezu den ganzen Tag Fragen des Staatsanwalts stellen. Dabei ging es um die Rolle des 48-jährigen Vize-Chairman der Samsung Electronics Co in einem Korruptionsskandal. Lee wird den Angaben zufolge verdächtigt, Schmiergelder gezahlt zu haben.

