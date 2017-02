Europas Wanderdörfer im Rhythmus der Jahreszeiten



Villach (ots) - Europas Wanderdörfer haben es sich zum Ziel gesetzt, ihren Gästen die Vielfalt der Regionen Europas bewusst zu machen und ihnen ins Gedächtnis zu rufen, was Europa seit Jahrhunderten auszeichnet. Dafür öffnet jedes Dorf ein Fenster zu seiner individuellen Mythoslandschaft und erzählt von ihren Traditionen, ihrem Beitrag zur europäischen Geschichte sowie ihren kulturellen und kulinarischen Besonderheiten, die über ein stimmig und liebevoll aufbereitetes Programm aus Wander- und Naturerlebnissen zum Leben erweckt werden. Für eine perfekte Wanderinfrastruktur, wanderaffine Gastgeber und ein authentisches Gesamterlebnis bürgt das Europäische Wandergütesiegel.



Zwtl.: Das Europäische Wanderdorf im Rhythmus der Jahreszeiten



2017 präsentieren sich Europas Wanderdörfer im Rhythmus der Jahreszeiten. Dabei versteht es jedes Dorf, seine Mythoslandschaft saisonal, authentisch und einzigartig in Szene zu setzen sowie die Besucher dazu einzuladen, seinen Bewohnern zu begegnen, an ihren feierlichen Bräuchen teilzuhaben und das Wesen seiner Naturlandschaften aktiv erleben zu können.



Zwtl.: Projektpräsentation auf der ITB-Berlin



Einen ersten Vorgeschmack auf das abwechslungsreiche Jahresprogramm und einen Einblick in die Philosophie von Europas Wanderdörfern erhalten Sie auf der ITB 2017 in Berlin:



Wann?: 14:00 - 15:30 Wo?: Raum Dessau 3 (Meeting Bridge C / Übergang zwischen Halle 6 und 7)



Nutzen Sie die Gelegenheit, unsere Mitglieder aus Südtirol, Deutschland und Österreich persönlich kennenzulernen sowie mit den Projektverantwortlichen der Initiative ins Gespräch zu kommen.



Zwtl.: Anmeldung erbeten



Wir freuen uns auf einen regen Besuch interessierter Medienvertreter und Tourismusspezialisten, auf der Suche nach perfekten Wandererfahrungen. Anmeldungen unter office@europas- wanderdoerfer.com oder +43 (0)4242/25 75 30. Für detailliertere Informationen konsultieren Sie unsere Homepage www.europas-wanderdoerfer.com



