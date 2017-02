Russland darf einen Syrer, der 2011 mit einem Visum eingereist war, nach dessen Ablauf nicht ausweisen. Das entschied der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der Russland im Urteil rügte.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Russland untersagt, einen Syrer in sein Heimatland abzuschieben. Dies wäre wegen der humanitären Situation und des Ausmaßes der Gewalt in Syrien eine Verletzung seines Rechts auf Leben, entschieden die Straßburger Richter am Dienstag.

Geklagt hatte ein Mann, der 2011 mit einem Visum ...

