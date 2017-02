Berlin (ots) - "Ein kräftiges Schlussquartal beschert Deutschland 2016 das stärkste Wachstum seit Überwindung der Krise vor fünf Jahren. Dies unterstreicht die derzeit hohe Wettbewerbsfähigkeit gerade auch in Zeiten steigender Unwägbarkeiten. Allerdings ist das Wachstum des Jahres 2016 durch viele Effekte überzeichnet." Dies erklärt Anton F. Börner, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), heute in Berlin zur Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes.



Zuvor hatte das Statistische Bundesamt die vorläufigen Ergebnisse des 4. Quartals 2016 bekannt gegeben. Nach einer schwachen Dynamik im Sommer konnte die deutsche Wirtschaft im Schlussquartal wieder Fahrt aufnehmen. Das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes betrug für das Jahr 2016 1,9 Prozent.



"Die zunehmenden Risiken gehen zulasten der Investitionsdynamik. Umso mehr sehen wir mit Sorge, dass seit geraumer Zeit sozialpolitische Maßnahmen die politi-sche Agenda dominieren, während manches wirtschaftspolitisch Notwendige unterbleibt. Die solide Haushaltsfinanzierung und die gute Lage der Sozialkassen zeigen jedoch, wie wichtig es ist, die Wettbewerbsfähigkeit gerade auch in Zeiten, in denen die Herausforderungen täglich mehr werden, zu sichern. Die Politik darf insbesondere diejenigen nicht vergessen, die diesen Erfolg mit ihren Steuern und Beiträgen maßgeblich ermöglichen, nämlich die Beschäftigten und die Betriebe", so Börner abschließend.



8, Berlin, 14. Februar 2017



