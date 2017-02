Insidern zufolge soll die deutsche Opel an den französischen Konkurrenten Peugeot verkauft werden. Die Mutter General Motors befände sich angeblich in fortgeschrittenen Gesprächen über eine Zusammenlegung der Rüsselsheimer Tochter mit dem französischen Konkurrenten. Dies gaben zwei mit den Vorgängen vertraute Personen am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuter gegenüber an.



Demnach könnte ein Abschluss dieses Deals bereits in den nächsten Tagen verkündet werden.

Die beiden Autobauer, Opel und Peugeot, hatten bereits vor einigen Jahren eine Allianz angestrebt, aber am Ende blieb davon nur die gemeinsame Produktion von einigen Modellen übrig.



Ein Peugeot-Sprecher bestätigte Gespräche mit GM. Dabei gehe es darum, die Partnerschaft zu vertiefen. Opel äußerte sich nicht. Eine Stellungnahme der französischen Regierung und der Familie Peugeot, die je 14 % an dem Zwei-Markenkonzern PSA Peugeot Citroen halten, war laut Reuters-Angaben zunächst nicht zu erhalten.



Opel gehört seit fast 90 Jahren zur Mutter General Motors, doch die Amerikaner hatten über Jahre vergeblich versucht, Opel zu sanieren. Im vergangenen Jahr hatte Opel sein Ziel verfehlt, erstmals seit 1999 schwarze Zahlen zu schreiben. Als Grund hierfür nannte Firmenchef Karl-Thomas Neumann Währungsturbulenzen nach dem britischen Referendum für einen EU-Austritt.