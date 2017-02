Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Die geplante Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen wird einige Zeit in Anspruch nehmen. "Da wird es nach meiner Einschätzung noch umfangreiche Anhörungen geben", sagte Unions-Fraktionsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer am Dienstag in Berlin. Es handele sich um ein gesetzgeberisch "großes Unterfangen", erklärte der CDU-Politiker. Bislang seien seines Wissens schon drei Anhörungen geplant. Gleichwohl werde man versuchen, das Thema zügig abzuwickeln.

Der Bundestag wird sich am Donnerstag in erster Lesung mit der Neuordnung des bundesstaatlichen Finanzausgleichs befassen. Dazu muss das Grundgesetz geändert werden.

Laut Gesetzentwurf soll künftig der Länderfinanzausgleich im eigentlichen Sinne wegfallen. Stattdessen wird die Finanzkraft der Länder durch Zu- und Abschläge bei der Verteilung der Umsatzsteuer "angemessen" ausgeglichen. Dazu muss Artikel 107 des Grundgesetzes entsprechend geändert werden, der bisherige Umsatzsteuervorwegausgleich entfällt. Im Artikel 109a des Grundgesetzes sollen durch eine Änderung dem sogenannten Stabilitätsrat stärkere Kontrollrechte eingeräumt werden.

Länder wollen Nachbesserungen

Der Bund will den Ländern jährliche Hilfen von gut 9,7 Milliarden Euro geben und soll dafür mehr Kompetenzen erhalten - etwa bei Fernstraßen durch die Schaffung einer Verkehrsinfrastrukturgesellschaft des Bundes, in der Steuerverwaltung, bei Investitionen in Schulen und Online-Angeboten der Verwaltung.

Die Länder verlangten am Freitag im Bundesrat aber noch Nachbesserungen, unter anderem zu der Infrastrukturgesellschaft für den Bau von Bundesautobahnen. Sie forderten, die Beteiligung Privater an der künftigen Finanzierung von Bundesfernstraßen klar zu regeln und dem Bund dabei ausreichend Einfluss zu sichern. Zudem zeigten sie sich besorgt, dass die Herstellung und der Betrieb der Bundesfernstraßen mit dem neuen Modell deutlich teurer werden könnte.

Eile ist geboten

Eine weitere zentrale Forderung der Länder betrifft eine umfassende Kostenübernahme des Bundes für die Autobahnen ab dem Zeitpunkt der Grundgesetzänderung einschließlich der notwendigen baurechtlichen Genehmigungsverfahren.

Zudem forderte der Bundesrat eine stärkere Mitbestimmung der Länder bei den geplanten Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen. Entsprechend der bisherigen Praxis sollten sie selber entscheiden, welche finanzschwachen Gemeinden die Investitionen des Bundes erhielten.

Zahlreiche Änderungsvorschläge machten die Länder auch zum geplanten Online-Portal für Verwaltungsdienstleistungen. So bestanden sie darauf, dass es für Gemeinden und Gemeindeverbände keine Verpflichtung geben solle, dem Portal beizutreten.

Eine Neuordnung der Finanzbeziehungen ist nötig, weil das derzeitige System nach 2019 nicht mehr gilt. "Spätestens Ende 2019 müssen die Bund-Länder-Finanzbeziehungen neu geordnet sein", heißt es im Koalitionsvertrag von Union und SPD. Sowohl der Länderfinanzausgleich als auch der Solidarpakt laufen dann aus.

