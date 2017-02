Berlin (ots) - Krankenhausversorgung durch Mindestmengen verbessern



14, 25, 50 - aktuelle Mindestmengenregelungen sehen beispielsweise die Versorgung von 14 Früh- und Neugeborenen, die Durchführung von 25 Nierentransplantationen oder den Einsatz von 50 künstlichen Kniegelenken im Jahr vor. Der Krankenhaus-Report 2017 belegt den positiven Zusammenhang zwischen der der Behandlungshäufigkeit und dem Behandlungsergebnis.



Doch wie sieht die Praxis aus? Sind wir mit den bestehenden Mindestmengen am Ziel? Was muss geschehen, um Mindestmengen voranzubringen und was folgt daraus für die Krankenhausstrukturen in Deutschland?



Der AOK-Bundesverband und das Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO) informieren Sie dazu auf der



Pressekonferenz "Krankenhaus-Report 2017" Dienstag, 28. Februar 2017 um 10 Uhr Tagungszentrum der Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin



Ihre Gesprächspartner sind:



Jürgen Klauber Geschäftsführer des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) und Mitherausgeber des Krankenhaus-Reports



Prof. Dr. Hartwig Bauer Ehem. Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie



Martin Litsch Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbandes



