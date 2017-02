In Deutschland gibt es nach Schätzungen des Bundesverbands Solarwirtschaft (BSW-Solar) mittlerweile fast eine Million Photovoltaik-Anlagen in Privathaushalten. Für diese gibt es keine Versicherungspflicht, dennoch ist ein solcher Schutz durchaus empfehlenswert. Die Stiftung Warentest hat in ihrer...

Den vollständigen Artikel lesen ...