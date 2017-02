Europas größter Reisekonzern TUI will mit einer Expansion in neue Märkte den Umsatz um eine Milliarde Euro steigern. Ziel sei es, etwa in Spanien und Portugal neue Urlauber zu gewinnen, teilte TUI am Dienstag mit. Bei Anlegern kommt der Kurs gut an: Die in London gehandelte Aktie stieg um bis zu sechs Prozent.

Den vollständigen Artikel lesen ...