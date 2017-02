Nach den USA nun Frankreich: Die Partei von Emmanuel Macron, französischer Präsidentschaftskandidat, bezichtigte Russland der Beeinflussung des Wahlkampfs. Dies sei absurd, sagt nun ein Kreml-Sprecher.

Russland hat eine Einmischung per Staatsmedien und Cyber-Attacken in den französischen Präsidentschaftswahlkampf bestritten. Dies sei absurd, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag. "Wir hatten und haben nicht die Absicht, uns in die inneren Angelegenheiten anderer Länder einzumischen - schon gar nicht in Wahlen." Es gebe offensichtlich in einigen Ländern eine hysterische Kampagne gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin.

