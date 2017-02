Seit 7 Jahren versuchen der IWF und die EU Griechenland mit Finanzspritzen und Reformen aus der Krise zu helfen. Ergebnislos und das wird laut Marktexperten Robert Halver auch so bleiben. Die Menschen in dem Land der Götter hungern und die faulen Kompromisse der EU-Politik nehmen keine Last ab, so Halver. "Aus der EU wird man Griechenland nicht entlassen und die EU ist schon lange nicht mehr für die Menschen da, sondern nur für die Politik." Wie lange das noch gut gehen kann und was das auch für uns bedeutet, erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperte Robert Halver von der Baader Bank über die langfristigen Folgen der Griechenland und möglicherweise bald schon Europa-Krise