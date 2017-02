Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) -



Phasengesteuerte Antennen mit 8x8-Elementen fürs Senden und Empfangen haben sich in Tests in den unternehmenseigenen Labors als funktionsfähig erwiesen



hiSky (http://www.hiskysat.com/), Vorreiter in Sachen erschwinglicher Satellitenkommunikation für Sprache und Daten, gab heute die erfolgreiche Bewertung und Prüfung seiner 8x8-Ka-Band-Antennen bekannt. Die Antennen sind eine ebenso innovative wie integrale Komponente eines kleinen tragbaren Terminals, das hiSky entwickelt hat und das Anrufe und Datenübertragungen via Satellit für die Nutzer überall und jederzeit verfügbar und erschwinglich macht.



Die voll integrierten phasengesteuerten Antennen beinhalten 64 aktive Elemente und Frequenzkonversion. Der angegebene Frequenzbereich liegt bei 17,7 GHz bis 20,2 GHz für die Empfangsantenne und 27,5 GHz bis 30 GHz für die Sendeantenne. Der Erfassungswinkel der Antennen liegt zwischen 35° bis 90° über der Elevationsebene und 360° im Azimut. Beide Antennen ermöglichen eine sofortige zirkulare Polarisation, die zwischen rechts- und linksdrehend geschaltet werden kann.



Die Antennen wurden kalibriert, und ihre Leistung (einschl. Strahlungsmuster bei verschiedenen Scan-Winkeln) wurden im Antennenbereich erfolgreich getestet. Um eine Reproduzierbarkeit von Kalibrierung und Leistung an verschiedenen Einheiten zu gewährleisten, wurden mehrere Antennen getestet. Die bei Labortests erzielten Antennenleistungen lagen sehr nahe an den Ergebnissen der Simulationstests.



Die integrierte Frequenzkonversion beinhaltet Lokaloszillator (LO), Mixer und zusätzliche Verstärkung. Die Up-/Down-Konverter unterstützen eine breite Palette von Zwischenfrequenzen (Intermediate Frequency, IF), von 1 GHz bis zu 5 GHz, je nach Filterkonfiguration. Dies ermöglicht eine Direktverbindung mit dem Modem-IF. Um Frequenzfehlern vorzubeugen, wird die Antenne mit einer präzisen Referenz versorgt. Die schnelle digitale Schnittstelle der Antenne ermöglicht eine sehr schnelle Strahlführung und eine unkompliziert Kontrolle des LO. Die Antennen haben einen geringen Stromverbrauch von rund 20 W für die Sendeantenne und 5 W für die Empfangsantenne.



Die Sendeantenne misst 73 mm x 73 mm und wiegt nur 65 Gramm.



Die Empfangsantenne misst 87 mm x 79 mm und wiegt nur 75 Gramm.



Die Antennen wurden entwickelt zur Integration in ein mobiles Satellitenkommunikationsterminal mit niedrigen Datenraten für MSS- und IOT-Anwendungen. Dank der integrierten Modem- und Satellitenverfolgung mittels interner MEMS-Sensoren ermöglicht das Terminal eine automatische Satellitensuche sowie Trackingfähigkeiten in Bewegung bei minimalem Aufwand für den Nutzer. Das integrierte Modem unterstützt Frequenzerweiterung und Leistungsregelung, beides Vorschriften bei den Standards zur Spektraldichte. Außerdem unterstützt das Modem eine schnelle Synchronisierung auch bei geringen Datenraten, um die Signalerfassung bei laufender Satellitensuche zu beschleunigen. Die Konstruktion eines Satellitenkommunikationsterminals mittels phasengesteuerten Antennen ohne mechanische bewegliche Teile steigert die Zuverlässigkeit und Robustheit des Systems.



hiSky liefert innovative Technik für den Bereich der Sprach- und Daten-Satellitenkommunikation. Mobile Konnektivität, die erschwinglich, portabel und leicht einsetzbar ist.



