ZEW-Index fällt im Februar stärker als erwartet

Die Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und institutionellen Investoren für Deutschland haben sich im Februar deutlicher verschlechtert, als Experten dies befürchtet hatten. Der von Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobene Index der Konjunkturerwartungen fiel auf 10,4 Punkte von 16,6 im Januar. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten hingegen lediglich einen Rückgang auf 15,0 Punkte vorausgesagt.

Eurozone-Wirtschaft wächst im vierten Quartal um 0,4 Prozent

Die Wirtschaft des Euroraums ist im vierten Quartal 2016 solide gewachsen, allerdings revidierte die Statistikbehörde Eurostat ihre erste Schätzung etwas nach unten. Nach den Daten der zweiten Veröffentlichung wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,4 Prozent und nicht um 0,5 Prozent, wie zunächst am 31. Januar gemeldet. Volkswirte hatten eine Bestätigung der ersten Meldung erwartet.

Industrie in der Eurozone drosselt Produktion spürbar

Die Industrie im Euroraum hat ihre Produktion im Dezember spürbar gedrosselt. Wie die europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilte, fiel die Produktion (ohne Bauwirtschaft) gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 1,6 Prozent. Volkswirte hatten einen Rückgang um 1,5 Prozent erwartet.

Wirtschaftsministerium: Indikatoren sprechen für soliden Start 2017

Die Bundesregierung sieht dieses Jahr weiterhin eine gute Konjunkturlage in Deutschland. "Die Konjunkturindikatoren sprechen für einen soliden Start in das Wirtschaftsjahr 2017", erklärte das Bundeswirtschaftsministerium in seinem Monatsbericht. Das Geschäftsklima sei gut, und die Beschäftigung nehme weiter zu - wenn auch etwas verhaltener.

IMK sieht leicht steigende Rezessionsgefahr

Die Wahrscheinlichkeit, dass die deutsche Wirtschaft in nächster Zeit in eine Rezession gerät, ist in den letzten Wochen leicht gestiegen. Wie der Konjunkturindikator des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung nach Angaben des IMK weiter signalisiert, bleibt die Rezessionsgefahr aber auf einem sehr niedrigen Niveau.

Italiens Wirtschaft wächst im vierten Quartal nur verhalten

Die italienische Wirtschaft ist im vierten Quartal 2016 nur sehr verhalten gewachsen. Wie die Statistikbehörde in einer ersten Schätzung berichtete, legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal zu. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Zuwachs in dieser Höhe erwartet. Im Jahresvergleich lag das BIP um 1,1 Prozent höher. Ökonomen hatten den Anstieg auf 1,0 Prozent veranschlagt.

Griechische Wirtschaft schrumpft im vierten Quartal

Die griechische Wirtschaft ist im vierten Quartal 2016 geschrumpft. Wie die Statistikbehörde berichtete, sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Im dritten Quartal war das BIP um 0,9 Prozent gewachsen. Im Jahresvergleich lag das BIP im vierten Quartal um 0,3 Prozent höher.

Portugals Wirtschaft wächst im vierten Quartal solide

Die portugiesische Wirtschaft hat im vierten Quartal 2016 ein solides Wachstum erzielt. Wie die Statistikbehörde berichtete, wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Im dritten Quartal hatte es einen Zuwachs um 0,8 Prozent gegeben. Im Jahresvergleich lag das BIP um 1,9 Prozent höher. Im Vorquartal hatte die Jahresrate 1,6 Prozent betragen.

Preisauftrieb in Großbritannien steigt wegen schwachem Pfund

Großbritannien hat im Januar die höchste Inflationsrate seit zweieinhalb Jahren verzeichnet. Der in Reaktion auf den Brexit-Beschluss schwache Pfund-Wechselkurs verstärkt über höhere Importpreise zunehmend den Preisdruck. Wie die Statistikbehörde meldete, stieg die jährliche Inflationsrate auf 1,8 Prozent. Im Dezember hatte sie 1,6 Prozent betragen.

BDI: Position Londons zu Brexit von sehr vielen Hoffnungen geleitet

Die deutsche Industrie hält die Haltung der britischen Regierung zum Brexit und den künftigen Handelsbeziehungen zu Europa für zu optimistisch. "Die Position der dortigen Regierung zum Austritt aus der EU ist von zahlreichen Hoffnungen geprägt, von denen niemand weiß, wie man alles so schnell hinbekommen soll", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Markus Kerber, am Dienstag in Berlin.

Smog, das Industriebarometer Chinas

Ein verlässliches Barometer der chinesischen Konjunktur ist die Lungengesundheit im Land: Ende 2016 erlebte die chinesische Industrie ein Comeback - und prompt verdichtete sich der Smog in Nordchina. Beschwerden über schmutzige Luft bei den sozialen Medien liefern so verlässliche Hinweise auf den Zustand der Industrie wie Wachstumszahlen in den Medien.

Banken fragen 1,6 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft weiter abgenommen und ein neues Rekordtief markiert. Wie die EZB mitteilte, wurden 28,0 nach 29,6 Milliarden Euro in der Vorwoche zum Festzinssatz von null Prozent zugeteilt. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit rund 1,6 Milliarden Euro weniger Liquidität.

Haushaltsüberschuss aus 2016 geht in die Rücklage

Der Milliardenüberschuss aus dem Nachtragshaushalt 2016 soll nach Angaben der Union in die Rücklage überführt werden. Das erklärten übereinstimmend Unions-Fraktionsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer und CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt. Es sei geplant, den Nachtragshaushalt diese Woche auf die Tagesordnung zu nehmen und dann auch zu verabschieden, erklärte Grosse-Brömer.

Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen wird dauern

Die geplante Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen wird einige Zeit in Anspruch nehmen. "Da wird es nach meiner Einschätzung noch umfangreiche Anhörungen geben", sagte Unions-Fraktionsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer am Dienstag in Berlin.

Tunesiens Premier lehnt Flüchtlingslager in seinem Land ab

Der tunesische Ministerpräsident Youssef Chahed hat kurz vor einem Besuch bei Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstag in Berlin den deutschen Vorschlag zurückgewiesen, in seinem Land Auffanglager für illegale Migranten einzurichten. "Nein, Tunesien ist eine Demokratie, wir sind gerade dabei, einen Krieg gegen den Terror zu führen", sagte Chahed im ZDF-Morgenmagazin. Derartige Einrichtungen seien nicht möglich.

Trump will im Streit um Einreisestopp offenbar nicht direkt zum Supreme Court

Im juristischen Streit um seinen Einreisestopp will US-Präsident Donald Trump offenbar nicht direkt vor den Supreme Court ziehen. In einem Schreiben des Justizministeriums vom Montag heißt es, Bundesrichter James Robart in Seattle solle die Sache vorerst ruhen lassen und abwarten, ob gegen seine vorläufige Entscheidung Berufung eingelegt werde. In dem Schreiben des Justizministeriums ist von einem Verfahren vor dem Supreme Court nicht die Rede.

Niederlande BIP 4Q +0,5% gg Vorquartal - CBS

Niederlande BIP 4Q +2,3% gg Vorjahr - CBS

Schweiz Jan Verbraucherpreise unverändert gg Vormonat

Schweiz Jan Verbraucherpreise +0,3% (PROGNOSE: +0,3%) gg Vorjahr

Schweiz Jan Index Produzenten-/Importpreise +0,8% (PROG: +0,3%) gg Vj

Schweiz Jan Index Produzenten-/Importpreise +0,4% (PROG: +0,3%) gg Vm

Schweiz Jan Erzeugerpreise +0,3% gg Vormonat

Schweiz Jan Importpreise +0,7% gg Vormonat

Schweiz Jan Erzeugerpreise +0,2% gg Vorjahr

Schweiz Jan Importpreise +2,0% gg Vorjahr

Brasilien Einzelhandelsumsatz Dez -2,0% gg Vm; -4,9% gg Vj

